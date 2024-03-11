У британській розвідці попередили українців на окупованих територіях про загрозу депортації

Депортація українців. Ілюстративне фото: EPA

Громадяни України, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть опинитися в новій небезпеці. Українцям, що відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до віддалених регіонів Росії.

Про це повідомило міноборони Великої Британії в X у понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Загроза депортації до РФ

Так, на тимчасово окупованих територіях України проживає близько 2,8 млн людей, які мають російські паспорти.

"Росія ставить доступ до послуг у цих регіонах, включаючи соціальні послуги та охорону здоров'я, в залежність від отримання російських паспортів", — зауважили в розвідці.

Ще рік тому очільник Кремля Володимир Путін наказав визнати українців, що відмовляться від російських паспортів, іноземними громадянами або особами без громадянства — вони "мають право проживати на ТОТ лише до 1 липня 2024 року".

Тому в міноборони Британії припускають, що після тієї дати всі особи, які не матимуть паспорта РФ, будуть депортовані або опиняться під вартою.

"Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва вказує на те, що люди можуть бути депортовані у віддалені райони Росії", — йдеться у зведенні.

Британська розвідка зауважила, що Кремль проводить невпинну політику русифікації та прагне зробити незворотною інтеграцію окупованих територій до Росії.

Зведення британської розвідки

Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що у дитячих садках на окупованих територіях виступають агітатори, які закликають зробити "правильний вибір" на псевдовиборах президента РФ.

Також ми писали, що російська влада продовжує політику обмеження прав місцевих мешканців на ТОТ в межах примусової паспортизації. Окупанти відмовляють громадянам України у диспансеризації.