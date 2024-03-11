Російські окупанти проводять агітацію в дитсадках, — ЦНС

Володимир Путін. Фото: reuters

На тимчасово окупованих територіях України у дитячих садках виступають агітатори, які закликають зробити "правильний вибір" на псевдовиборах президента РФ. Передвиборчі "бесіди" проводять не тільки серед працівників закладів і батьків вихованців, а й серед дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у неділю, 10 березня.

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Пропагандисти агітують дорослих йти на "вибори" й обіцяють поліпшення дітей

"Агітатори агітують дорослих йти на "вибори" й обіцяють суттєві поліпшення для них та дитини у разі "правильного вибору". Також ворог проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їх "батьківщину - Росію" й пропаганду про Україну", — повідомляють у ЦНС.

Зазначається також, що в дитсадках є "випускні альбоми" в мілітаристичній тематиці, присвячені війні проти України.

"Таким чином окупанти й надалі проводять політику геноциду на ТОТ, змінюючи самоідентифікацію цілого покоління українців", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після виходу українських військ з Авдіївки окупанти вже почали видавати місцевим жителям російські паспорти.

А в Новій Каховці окупанти розпочали наступний етап "інтеграції" населення до Російської Федерації. Відтепер від людей вимагають відкрити рахунок в російському банку — для цього необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код РФ.