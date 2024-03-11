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Российские оккупанты проводят агитацию в детсадах, — ЦНС

11 марта 2024 07:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Российские оккупанты проводят агитацию в детсадах - ЦНС
Владимир Путин. Фото: reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На временно оккупированных территориях Украины в детских садах выступают агитаторы, призывающие сделать "правильный выбор" на псевдовыборах президента РФ. Предвыборные "беседы" проводят не только среди работников заведений и родителей питомцев, но и среди детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье, 10 марта.

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"Агитаторы агитируют взрослых идти на "выборы" и обещают существенные улучшения для них и ребенка в случае "правильного выбора". Также враг проводит работу с детьми, которым рассказывают об их "родине — России" и пропаганде об Украине", — сообщают в ЦНС.

Отмечается также, что в детсадах есть "выпускные альбомы" в милитаристической тематике, посвященные войне против Украины.

"Таким образом кафиры и дальше проводят политику геноцида на ТОТ, меняя самоидентификацию целого поколения украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, после выхода украинских войск из Авдеевки оккупанты уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.

А в Новой Каховке оккупанты начали следующий этап "интеграции" населения в Российскую Федерацию. Теперь от людей требуют открыть счет в российском банке — для этого необходимо иметь паспорт и идентификационный код РФ.

выборы
оккупанты
пропаганда
путинисты

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