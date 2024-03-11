Депортация украинцев. Иллюстративное фото: EPA

Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут оказаться в новой опасности. Украинцам, отказавшимся от российских паспортов, грозит депортация в отдаленные регионы России.

Об этом сообщило минобороны Великобритании в X в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Угроза депортации в РФ

Так, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 млн человек, которые имеют российские паспорта.

"Россия ставит доступ к услугам в этих регионах, включая социальные услуги и здравоохранение, в зависимости от получения российских паспортов", — отметили в разведке.

Еще год назад глава Кремля Владимир Путин приказал признать украинцев, которые откажутся от российских паспортов, иностранными гражданами или лицами без гражданства — они "имеют право проживать на ТОТ только до 1 июля 2024 года".

Поэтому в минобороны Британии предполагают, что после этой даты все лица, у которых нет паспорта РФ, будут депортированы или окажутся под стражей.

"Недавняя риторика заместителя председателя Совета национальной безопасности России Дмитрия Медведева указывает на то, что люди могут быть депортированы в отдаленные районы России", — говорится в строительстве.

Британская разведка отметила, что Кремль проводит непрерывную политику русификации и стремится сделать необратимой интеграцию оккупированных территорий в Россию.

Сводка британской разведки

Ранее в Центре национального сопротивления сообщалось, что в детских садах на оккупированных территориях выступают агитаторы, призывающие сделать "правильный выбор" на псевдовыборах президента РФ.

Также мы писали, что российские власти продолжают политику ограничения прав местных жителей на ТОТ в рамках принудительной паспортизации. Оккупанты отказывают гражданам Украины в диспансеризации.