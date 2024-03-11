В британской разведке предупредили украинцев на оккупированных территориях об угрозе депортации
Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут оказаться в новой опасности. Украинцам, отказавшимся от российских паспортов, грозит депортация в отдаленные регионы России.
Об этом сообщило минобороны Великобритании в X в понедельник, 11 марта.
Угроза депортации в РФ
Так, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 млн человек, которые имеют российские паспорта.
"Россия ставит доступ к услугам в этих регионах, включая социальные услуги и здравоохранение, в зависимости от получения российских паспортов", — отметили в разведке.
Еще год назад глава Кремля Владимир Путин приказал признать украинцев, которые откажутся от российских паспортов, иностранными гражданами или лицами без гражданства — они "имеют право проживать на ТОТ только до 1 июля 2024 года".
Поэтому в минобороны Британии предполагают, что после этой даты все лица, у которых нет паспорта РФ, будут депортированы или окажутся под стражей.
"Недавняя риторика заместителя председателя Совета национальной безопасности России Дмитрия Медведева указывает на то, что люди могут быть депортированы в отдаленные районы России", — говорится в строительстве.
Британская разведка отметила, что Кремль проводит непрерывную политику русификации и стремится сделать необратимой интеграцию оккупированных территорий в Россию.
Ранее в Центре национального сопротивления сообщалось, что в детских садах на оккупированных территориях выступают агитаторы, призывающие сделать "правильный выбор" на псевдовыборах президента РФ.
Также мы писали, что российские власти продолжают политику ограничения прав местных жителей на ТОТ в рамках принудительной паспортизации. Оккупанты отказывают гражданам Украины в диспансеризации.
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