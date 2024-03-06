ГУР підтвердило ліквідацію організатора псевдовиборів в окупованому Бердянську

Автомобіль ліквідованої колаборантки Світлани Самойленко. Фото: скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що в окупованому Бердянську було ліквідовано колаборантку Світлану Самойленко. Вона була одним з організаторів псевдовиборів на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 6 березня

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Що відомо про колаборантку Світлану Самойленко

Після окупації міста у 2022 році Самойленко добровільно розпочала співпрацю з російськими окупантами та обійняла посаду в російській окупаційній адміністрації.

Російський військовий комендант Бердянська, полковник Бардін, призначив її на позицію "заступника мера з економіки, аграрного сектору та фінансів". Її чоловік та повнолітній син також служать у лавах російських окупантів.

"За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ", — повідомили в ГУР.

В рамках організації псевдовиборів Путіна, Самойленко намагалася заручитися підтримкою російських окупантів, використовуючи залякування та терор проти мешканців Бердянська, щоб змусити їх до участі у нелегітимному голосуванні.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ГУР відзвітувало про блискуче знищення ворожого комплексу "Муром-П" на кордоні з Росією.

Додамо, що українські бійці ліквідували ще одного російського офіцера. Від отриманих поранень помер заступник командира 18 армії Магомедалі Магомеджанов.