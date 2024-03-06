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ГУР отчиталось об уничтожении вражеского комплекса "Муром-П", стоимостью 50 тыс. долларов

6 марта 2024 17:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГУР отчиталось об уничтожении вражеского комплекса "Муром-П", стоимостью 50 тыс. долларов
Уничтожение вражеского комплекса "Муром-П". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вблизи границы между Украиной и Россией, аэроразведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили и уничтожили замаскированный врагами мобильный комплекс для видео и тепловизионного наблюдения "Муром-П". Это стало возможно благодаря FPV-дрону.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в среду, 6 марта.

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Уничтожение вражеского комплекса "Муром-П" 

Стоимость такого комплекса достигает 50 тысяч долларов. Комплекс оснащен оптикой, способной обнаруживать людей на дистанции до 10 км с помощью камеры и до 4 км с использованием тепловизора. 

Кроме того, операторы ГУР МО Украины нашли и уничтожили автомобиль, который использовали российские захватчики, во время разведывательной операции в этом районе.

скриншот
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов. Это произошло на Запорожском направлении.

Кроме того, военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.

разведка
оккупанты
ликвидация
война в Украине
ГУР

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