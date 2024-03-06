ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів

Знищення ворожого комплексу "Муром-П". Фото: скриншот

Поблизу кордону між Україною та Росією аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили замаскований ворогами мобільний комплекс для відео та тепловізійного спостереження "Муром-П". Це стало можливим завдяки FPV-дрону.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 6 березня.

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Знищення ворожого комплексу "Муром-П"

Вартість такого комплексу сягає 50 тисяч доларів. Комплекс оснащений оптикою, здатною виявляти людей на дистанції до 10 км за допомогою камери та до 4 км з використанням тепловізора.

Крім того, оператори ГУР МО України знайшли та знищили автомобіль, який використовували російські загарбники під час розвідувальної операції у цьому районі.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Крім того, військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.