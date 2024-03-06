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ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів

6 березня 2024 17:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів
Знищення ворожого комплексу "Муром-П". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поблизу кордону між Україною та Росією аеророзвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили замаскований ворогами мобільний комплекс для відео та тепловізійного спостереження "Муром-П". Це стало можливим завдяки FPV-дрону.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 6 березня.

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Знищення ворожого комплексу "Муром-П"

Вартість такого комплексу сягає 50 тисяч доларів. Комплекс оснащений оптикою, здатною виявляти людей на дистанції до 10 км за допомогою камери та до 4 км з використанням тепловізора.

Крім того, оператори ГУР МО України знайшли та знищили автомобіль, який використовували російські загарбники під час розвідувальної операції у цьому районі.

скріншот
Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили великокаліберний кулемет російських окупантів. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Крім того, військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.

розвідка
окупанти
ліквідація
війна в Україні
ГУР

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