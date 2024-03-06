ГУР подтвердило ликвидацию организатора псевдовыборов в оккупированном Бердянске

Авто ликвидированной коллаборантки Светланы Самойленко. Фото: скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что в оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко. Она была одним из организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в среду, 6 марта

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После оккупации города в 2022 году, Самойленко добровольно начала сотрудничество с российскими оккупантами и заняла должность в российской оккупационной администрации.

Российский военный комендант Бердянска, полковник Бардин, назначил ее на позицию "заместителя мэра по экономике, аграрному сектору и финансам". Ее муж и совершеннолетний сын также служат в рядах российских оккупантов.

"По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УКУ", — сообщили в ГУР.

В рамках организации псевдовыборов Путина, Самойленко пыталась заручиться поддержкой российских оккупантов, используя запугивание и террор против жителей Бердянска, чтобы принудить их к участию в нелегитимном голосовании.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ранее ГУР отчиталось о блестящем уничтожении вражеского комплекса "Муром-П" на границе с Россией.

Добавим, что украинские бойцы ликвидировали еще одного российского офицера. От полученных ранений умер заместитель командира 18-й армии Магомедали Магомеджанов.