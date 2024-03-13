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Продолжается борьба за жизнь — в Кривом Роге в результате удара РФ 44 пострадавших

13 марта 2024 01:00
обновлено: 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается борьба за жизнь — в Кривом Роге в результате удара РФ 44 пострадавших
Спасатели выносят пострадавшего в результате российской атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спасатели обнаружили 44 пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу Днепропетровской области во вторник, 12 марта. Среди них восемь "трудных", в частности, дети.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По данным главы ОВА, среди раненых восемь "тяжелых", из которых трое детей, в том числе четырехлетний мальчик. Самые маленькие пострадавшие от российского удара — двухмесячный мальчик и 11-месячная девочка.

Последствия российской атаки на Кривой Рог
Последствия российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российской атаки на Кривой Рог
Последствия российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог
Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"В общей сложности раненых 44. Госпитализированы более двух десятков человек. Остальные будут лечиться амбулаторно", — добавил Лысак.

Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог
Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российской атаки на Кривой Рог
Последствия российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог
Людям дают помощь в результате российской атаки на Кривой Рог. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетный удар по Кривом Роге 12 марта

Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.

Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.

Кривой Рог
Днепропетровская область
люди
война в Украине
війна

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