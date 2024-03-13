Продолжается борьба за жизнь — в Кривом Роге в результате удара РФ 44 пострадавших
Спасатели обнаружили 44 пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу Днепропетровской области во вторник, 12 марта. Среди них восемь "трудных", в частности, дети.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Что известно о пострадавших в результате атаки на Кривой Рог 12 марта
По данным главы ОВА, среди раненых восемь "тяжелых", из которых трое детей, в том числе четырехлетний мальчик. Самые маленькие пострадавшие от российского удара — двухмесячный мальчик и 11-месячная девочка.
"В общей сложности раненых 44. Госпитализированы более двух десятков человек. Остальные будут лечиться амбулаторно", — добавил Лысак.
Ракетный удар по Кривом Роге 12 марта
Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.
Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лысак рассказал о последствиях.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.
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