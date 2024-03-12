У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетної атаки, — ОВА

Обстріл Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару. Атака призвела до загибелі трьох людей, а інформація про кількість поранених досі уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок, 12 березня.

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Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі

Лисак повідомив, що фахівці провели ретельний огляд усіх пошкоджених квартир, завдяки чому вдалося врятувати дев'ятьох місцевих жителів.

Для підтримки постраждалих відкрито кілька центрів стійкості. Психологи надають допомогу свідкам нападу, до них за консультаціями вже звернулось понад 30 громадян.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок нещодавньої атаки сталася загибель трьох осіб, у тому числі двох жінок та одного чоловіка. Близько 40 осіб зазнали травм, серед яких 10 дітей.

"У лікарнях міста перебуває 17 доставлених туди поранених дорослих (з них четверо тяжких та одна жінка у вкрай тяжкому стані), а також дев'ять дітей, одна дитина у тяжкому стані", — повідомив Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

Обстріл Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

Також він зазначив, що внаслідок атаки у житлових зонах сталися пожежі. На допомогу були направлені рятувальні команди, оперативні та комунальні служби, а також спеціальна та комунальна техніка. Вдалося локалізувати спалахи у постраждалих будинках.

"Також пошкоджено стіни, дахи та вибито вікна у житлових будинках, під'їздах, магазинах — обстеження продовжуються, інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. Роботи з усунення наслідків продовжуються. Проводиться поквартирний обхід у постраждалих будинках", — додав Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

Обстріл Кривого Рогу. Фото: t.me/vilkul

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59.

У місті внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній із багатоповерхівок Металургійного району міста. Поки що відомо про загиблих і тяжко поранених.

Незабаром Президент Володимир Зеленський показав відео рятувальної операції внаслідок влучення ракети до дев'ятиповерхової будівлі.