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В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетной атаки, — ОВА

12 марта 2024 22:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетной атаки, — ОВА
Обстрел Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара. Атака привела к гибели трех человек, а информация о количестве раненых все еще уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак во вторник, 12 марта.

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Лысак сообщил, что специалисты провели тщательный осмотр всех поврежденных квартир, благодаря чему удалось спасти девять местных жителей.

Для поддержки пострадавших открыто несколько центров устойчивости. Психологи оказывают помощь свидетелям нападения, к ним за консультациями уже обратились более 30 граждан.

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Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в результате недавней атаки погибли три человека, в том числе две женщины и один мужчина. Около 40 человек получили травмы, среди которых 10 детей. 

"В больницах города находится 17 доставленных туда раненых взрослых (из них четверо тяжелых и одна женщина в крайне тяжелом состоянии), а также девять детей, один ребенок в тяжелом состоянии", — сообщил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul
Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul

Также он указал, что в результате атаки в жилых зонах произошли пожары. На помощь были направлены спасательные команды, оперативные и коммунальные службы, а также специальная и коммунальная техника. Удалось локализовать возгорания в пострадавших домах.

"Также повреждены стены, крыши и выбиты окна в жилых домах, подъездах, магазинах обследования продолжаются, информация о последствиях вражеской атаки уточняется. Работы по устранению последствий продолжаются. Проводится поквартирный обход в пострадавших домах", — добавил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul
Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога. Фото: t.me/vilkul

Напомним, ранее в Кривом Роге раздались мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59.

В городе в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города. Пока известно о погибших и тяжело раненых.

Вскоре Президент Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания ракеты в девятиэтажное здание.

Кривой Рог
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