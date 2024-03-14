В Херсоне раздавались взрывы — враг атаковал центральную часть города

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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Атака на Херсон 14 марта

"Херсон. Армия РФ атаковала центральную часть города", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

В МВД отметили, что в доме, который был поврежден из-за российских обстрелов, находилась женщина.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

К счастью, она не пострадала. Однако психологи ГСЧС оказали ей помощь.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 14 марта с утра россияне обстреливают Никополь Днепропетровской области. В городе известно о пяти пострадавших.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.