В Херсоне раздавались взрывы — враг атаковал центральную часть города
Российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.
Атака на Херсон 14 марта
"Херсон. Армия РФ атаковала центральную часть города", — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в доме, который был поврежден из-за российских обстрелов, находилась женщина.
К счастью, она не пострадала. Однако психологи ГСЧС оказали ей помощь.
Напомним, 14 марта с утра россияне обстреливают Никополь Днепропетровской области. В городе известно о пяти пострадавших.
Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.
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