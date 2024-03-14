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В Херсоне раздавались взрывы — враг атаковал центральную часть города

14 марта 2024 15:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне раздавались взрывы — враг атаковал центральную часть города
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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"Херсон. Армия РФ атаковала центральную часть города", — говорится в сообщении.

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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

В МВД отметили, что в доме, который был поврежден из-за российских обстрелов, находилась женщина.

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Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

К счастью, она не пострадала. Однако психологи ГСЧС оказали ей помощь.

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Скриншот поста МВД Украины

Напомним, 14 марта с утра россияне обстреливают Никополь Днепропетровской области. В городе известно о пяти пострадавших.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.

Херсон
взрыв
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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