Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow На Київщині чутно вибухи — що відомо arrow

На Київщині чутно вибухи — що відомо

15 березня 2024 01:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи на Київщині сьогодні 15 березня - що відомо
Дрон "шахед". Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Київській області пролунали близзько 01:00 15 березня через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.  

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Повітряна тривога у Києві 15 березня

Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників.

О 01:30 у КОВА повідомили, що на території Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників (БпЛА). Наразі в регіоні працють сили протиповітряної оборони України.

Близько 01:59 у Києві було оголошено повітряну тривогу.

"Повітряна тривога у Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", — повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Близько 02:22 у Суспільному повідомили, що в Києві було чути звуки вибухів. У КМВА уточнили, що сили ППО працюють на околицях столиці.

Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.

Київ
вибух
дрон Шахід-136
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше