Вибухи на Київщині сьогодні 15 березня - що відомо

Дрон "шахед". Фото: скриншот

Вибухи у Київській області пролунали близзько 01:00 15 березня через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Повітряна тривога у Києві 15 березня

Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників.

О 01:30 у КОВА повідомили, що на території Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників (БпЛА). Наразі в регіоні працють сили протиповітряної оборони України.

Близько 01:59 у Києві було оголошено повітряну тривогу.

"Повітряна тривога у Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", — повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Близько 02:22 у Суспільному повідомили, що в Києві було чути звуки вибухів. У КМВА уточнили, що сили ППО працюють на околицях столиці.

Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.