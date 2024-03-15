Взрывы в Киевской области сегодня 15 марта - что известно

Дрон "шахед". Фото: скриншот

Взрывы в Киевской области прозвучали около 01:00 15 марта из-за очередной атаки российских кафиров с применением беспилотников. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Воздушная тревога в Киеве 15 марта

Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

В 01:30 в КОВА сообщили, что на территории Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников (БПЛА). В настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны Украины.

Около 01:59 в Киеве была объявлена воздушная тревога.

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА", — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Около 02:22 в Общественном сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. В КМВА уточнили, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.

Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона . В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.