Взрывы в Киевской области сегодня 15 марта - что известно

В Киевской области слышны взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области прозвучали около 01:00 15 марта из-за очередной атаки российских кафиров с применением беспилотников. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Воздушная тревога в Киеве 15 марта
Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.
В 01:30 в КОВА сообщили, что на территории Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников (БПЛА). В настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны Украины.
Около 01:59 в Киеве была объявлена воздушная тревога.
"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА", — сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.
Около 02:22 в Общественном сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. В КМВА уточнили, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.
Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона . В результате обстрела разрушен жилой дом.
Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.
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