Напад РФ на НАТО — литовська розвідка оцінила ймовірність нової війни

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Литовська розвідка оцінила, що Росія готується до війни з НАТО в довгостроковій перспективі. На реалізацію цих планів піде "як мінімум кілька років".

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія готується до війни з НАТО

Литовська розвідка оцінила, що Росія виділила значні ресурси на війну в Україні, але зберігає засоби для підготовки до довготривалої конфронтації з НАТО в регіоні Балтійського моря. Зазначається, що РФ перекинула сили та засоби зі своїх західних прикордонних районів в Україну і тому змушена все більше покладатися на повітряні та військово-морські можливості для цілей безпеки та стримування на східному фланзі НАТО.

Водночас у повідомленні литовської розвідки йдеться, що Росія 2023 року вперше розгорнула на Ладозькому озері під Санкт-Петербургом кораблі-ракетоносці "Калібр", ймовірно, у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО, і збільшила кількість польотів важких бомбардувальників Ту-22М3 над Балтикою. Служба зовнішньої розвідки Естонії також нещодавно оцінила, що російські військові формують Ленінградський військовий округ та Московський військовий округ частково для боротьби з Фінляндією та НАТО.

Самі росіяни відкрито дискутують про те, як Росія може найближчим часом розпочати війну проти НАТО. Начальник Військової академії Генерального штабу Росії полковник Володимир Зарудницький у нещодавній статті в журналі Міністерства оборони Росії "Військова думка" заявив, що війна в Україні може перерости у широкомасштабну війну в Європі і що припинення бойових дій в Україні не призведе до припинення протистояння між Заходом і Росією.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди.

На слова Макрона відреагував Зеленський. Втім глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.