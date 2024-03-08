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Нападение РФ на НАТО — литовская разведка оценила вероятность новой войны

8 марта 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нападение РФ на НАТО — литовская разведка оценила вероятность новой войны
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Литовская разведка оценила, что Россия готовится к войне с НАТО в долгосрочной перспективе. На реализацию этих планов уйдет "как минимум несколько лет". 

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Литовская разведка оценила, что Россия выделила значительные ресурсы на войну в Украине, но сохраняет средства для подготовки к продолжительной конфронтации с НАТО в регионе Балтийского моря. Отмечается, что РФ опрокинула силы и средства из своих западных приграничных районов в Украину, и поэтому вынуждена все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности для целей безопасности и сдерживания на восточном фланге НАТО.

В то же время, в сообщении литовской разведки говорится, что Россия в 2023 году впервые развернула на Ладожском озере под Санкт-Петербургом корабли-ракетоносцы "Калибр", вероятно, в ответ на вступление Финляндии в НАТО, и увеличила количество полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтией. Служба внешней разведки Эстонии также недавно оценила, что российские военные формируют Ленинградский военный округ и Московский военный округ частично для борьбы с Финляндией и НАТО.

Сами россияне открыто обсуждают, как Россия может в ближайшее время начать войну против НАТО. Начальник Военной академии Генерального штаба России полковник Владимир Зарудницкий в недавней статье в журнале Министерства обороны России "Военное мнение" заявил, что война в Украине может перерасти в широкомасштабную войну в Европе и что прекращение боевых действий в Украине не приведет к прекращению противостояния между Западом и Россией.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия.

На слова Макрона отреагировал Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

война
разведка
Литва
НАТО
Россия

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