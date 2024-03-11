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Не тільки F-16 — яка ще зброя допоможе ЗСУ боротися з КАБами

11 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Не тільки F-16 — яка ще зброя допоможе ЗСУ боротися з КАБами
Система ППО SAMP-T. Фото: Chas.News
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Крім сучасних літаків, на кшталт американських винищувачів F-16, для успішної боротьби з російськими КАБами потрібні нові системи ППО. Перш за все, системи середнього та дальнього радіусу дії.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Потрібні системи ППО

Для успішної боротьби із російською фронтовою авіацією, яка обстрілює українські позиції за допомогою керованих авіабомб, потрібні додаткові системи ППО.

"Перш за все, йдеться про системи протиповітряної оборони середнього і великого радіусу дії", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Два фактори боротьби з КАБами

Разом з тим, системи ППО малої дальності не будуть ефективними у нинішній ситуації.

"Таким чином, є два фактори, які можуть допомогти ЗСУ у боротьбі з російською авіацією, — це сучасні літаки (перш за все F-16) та системи протиповітряної оборони", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, днями російські окупанти вдарили по тепловій електростанції у Кураховому Донецької області. Для чергової атаки ворог використовував керовані авіаційні бомби.

ЗСУ
ППО
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
F-16

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