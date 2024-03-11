Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Не только F-16 — какое еще оружие поможет ВСУ бороться с УАБами arrow

Не только F-16 — какое еще оружие поможет ВСУ бороться с УАБами

11 марта 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Не только F-16 — какое еще оружие поможет ВСУ бороться с УАБами
Система ПВО SAMP-T. Фото: Chas.News
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Кроме современных самолетов, вроде американских истребителей F-16, для успешной борьбы с российскими УАБами требуются новые системы ПВО. Прежде всего системы среднего и дальнего радиуса действия.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Требуются системы ПВО

Для успешной борьбы с российской фронтовой авиацией, обстреливающей украинские позиции с помощью управляемых авиабомб, требуются дополнительные системы ПВО.

"Прежде всего, речь идет о системах противовоздушной обороны среднего и большого радиуса действия", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Два фактора борьбы с УАБами

Вместе с тем системы ПВО малой дальности не будут эффективными в нынешней ситуации.

"Таким образом, есть два фактора, которые могут помочь ВСУ в борьбе с российской авиацией — это современные самолеты (прежде всего F-16) и системы противовоздушной обороны", — подчеркнул эксперт.

Напомним, на днях российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.

ВСУ
ПВО
Дмитрий Снегирев
война в Украине
F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса