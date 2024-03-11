Не только F-16 — какое еще оружие поможет ВСУ бороться с УАБами
Кроме современных самолетов, вроде американских истребителей F-16, для успешной борьбы с российскими УАБами требуются новые системы ПВО. Прежде всего системы среднего и дальнего радиуса действия.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Требуются системы ПВО
Для успешной борьбы с российской фронтовой авиацией, обстреливающей украинские позиции с помощью управляемых авиабомб, требуются дополнительные системы ПВО.
"Прежде всего, речь идет о системах противовоздушной обороны среднего и большого радиуса действия", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Два фактора борьбы с УАБами
Вместе с тем системы ПВО малой дальности не будут эффективными в нынешней ситуации.
"Таким образом, есть два фактора, которые могут помочь ВСУ в борьбе с российской авиацией — это современные самолеты (прежде всего F-16) и системы противовоздушной обороны", — подчеркнул эксперт.
Напомним, на днях российские оккупанты ударили по тепловой электростанции в Курахово Донецкой области. Для очередной атаки враг использовал управляемые авиационные бомбы.
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