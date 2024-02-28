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Нічна атака по Україні — скільки ворожих "шахедів" збили сили ППО

28 лютого 2024 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака по Україні — скільки ворожих "шахедів" збили сили ППО
Знищення ворожих БпЛА силами ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська вкотре атакували Україну в ніч проти середи, 28 лютого. Ворог здійснив пуски ракет та безпілотників по українських регіонах. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати повітряну зброю противника, і цієї ночі було знищено 10 дронів типу Shahed на півдні України.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Росіяни здійснили чергову атаку по Україні 28 лютого, випустивши зенітні керовані ракети та безпілотники Shahed по регіонах. Пуски здійснювалися з тимчасово окупованої Донеччини та району російського Приморсько-Ахтарська. Силам ППО вдалося збити 10 з 10 випущених ворожих БпЛА над Одещиною та Миколаївщиною.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка збитих безпілотників
Інфографіка збитих безпілотників. Джерело: ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, 26 лютого росіяни здійснили атаку на Дніпропетровську область. Сили ППО збили крилаті ракети. Це відбулось у Криворізькому районі. 

Додамо, ввечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

війна
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безпілотники
Україна
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ППО
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