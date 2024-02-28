Нічна атака по Україні — скільки ворожих "шахедів" збили сили ППО
Російські війська вкотре атакували Україну в ніч проти середи, 28 лютого. Ворог здійснив пуски ракет та безпілотників по українських регіонах. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати повітряну зброю противника, і цієї ночі було знищено 10 дронів типу Shahed на півдні України.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Результати роботи ППО вночі 28 лютого
Росіяни здійснили чергову атаку по Україні 28 лютого, випустивши зенітні керовані ракети та безпілотники Shahed по регіонах. Пуски здійснювалися з тимчасово окупованої Донеччини та району російського Приморсько-Ахтарська. Силам ППО вдалося збити 10 з 10 випущених ворожих БпЛА над Одещиною та Миколаївщиною.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого росіяни здійснили атаку на Дніпропетровську область. Сили ППО збили крилаті ракети. Це відбулось у Криворізькому районі.
Додамо, ввечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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