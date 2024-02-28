Ночная атака по Украине — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО
Российские войска в очередной раз атаковали Украину в ночь на среду, 28 февраля. Враг совершил пуски ракет и беспилотников по украинским регионам. Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать воздушное оружие противника, и этой ночью было уничтожено 10 дронов типа Shahed на юге Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Результаты работы ПВО ночью 28 февраля
Россияне совершили очередную атаку по Украине 28 февраля, выпустив зенитные управляемые ракеты и беспилотники Shahed по регионам. Пуски осуществлялись с временно оккупированной Донетчины и района российского Приморско-Ахтарска. Силам ПВО удалось сбить 10 из 10 выпущенных вражеских БпЛА над Одесчиной и Николаевщиной.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 февраля россияне совершили атаку на Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили крылатые ракеты. Это произошло в Криворожском районе.
Добавим, вечером 27 февраля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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