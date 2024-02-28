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Ночная атака по Украине — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО

28 февраля 2024 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ночная атака по Украине — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО
Уничтожение вражеских БпЛА силами ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Украину в ночь на среду, 28 февраля. Враг совершил пуски ракет и беспилотников по украинским регионам. Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать воздушное оружие противника, и этой ночью было уничтожено 10 дронов типа Shahed на юге Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Россияне совершили очередную атаку по Украине 28 февраля, выпустив зенитные управляемые ракеты и беспилотники Shahed по регионам. Пуски осуществлялись с временно оккупированной Донетчины и района российского Приморско-Ахтарска. Силам ПВО удалось сбить 10 из 10 выпущенных вражеских БпЛА над Одесчиной и Николаевщиной.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Инфографика сбитых беспилотников
Инфографика сбитых беспилотников. Источник: ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, 26 февраля россияне совершили атаку на Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили крылатые ракеты. Это произошло в Криворожском районе.

Добавим, вечером 27 февраля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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беспилотники
Украина
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ПВО
дрон Шахид-136
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атака

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