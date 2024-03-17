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Нічні вибухи на Донеччині — зруйновано багатоповерхівку та поранено людей

17 березня 2024 14:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічні вибухи на Донеччині — зруйновано багатоповерхівку та поранено людей
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни знову завдали удару по Донеччині у неділю, 17 березня. Під прицілом ворога опинилося Селидове та Мирноград. У містах пошкоджено багатоквартирні будинки та поранено двох жінок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

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Обстріл Селидового стався о 21:30 16 березня. Росіяни скинули на місто авіабомбу "УМПБ-Д30СМ", яка влучила у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки поранення дістала 70-річна жінка, її госпіталізували.

"Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів", — вказали в МВС.

Зруйнований будинок на Донеччині
Зруйнований будинок на Донеччині. Фото: Нацполіція

Крім того, під ворожим вогнем опинився і Мирноград. Окупанти атакували місто о 01:30 17 березня трьома ракетами. Від ворожого обстрілу постраждала 86-річна жінка, яка наразі перебуває в лікарні.

"Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі", — йдеться в повідомленні.

Зруйнований будинок на Донеччині
Зруйнований будинок на Донеччині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 16 березня загарбники обстріляли село Новоселівка Перша Донецької області з важкої артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Додамо, 13 березня внаслідок ракетного удару по житловому сектору міста Мирноград загинули дві людини та травмовано ще п'ять осіб. 

війна
вибух
росіяни
Україна
Донецька область
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