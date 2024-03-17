Нічні вибухи на Донеччині — зруйновано багатоповерхівку та поранено людей
Росіяни знову завдали удару по Донеччині у неділю, 17 березня. Під прицілом ворога опинилося Селидове та Мирноград. У містах пошкоджено багатоквартирні будинки та поранено двох жінок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Обстріл Донеччини 17 березня
Обстріл Селидового стався о 21:30 16 березня. Росіяни скинули на місто авіабомбу "УМПБ-Д30СМ", яка влучила у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки поранення дістала 70-річна жінка, її госпіталізували.
"Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів", — вказали в МВС.
Крім того, під ворожим вогнем опинився і Мирноград. Окупанти атакували місто о 01:30 17 березня трьома ракетами. Від ворожого обстрілу постраждала 86-річна жінка, яка наразі перебуває в лікарні.
"Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 березня загарбники обстріляли село Новоселівка Перша Донецької області з важкої артилерії. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Додамо, 13 березня внаслідок ракетного удару по житловому сектору міста Мирноград загинули дві людини та травмовано ще п'ять осіб.
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