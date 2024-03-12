Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Російські окупанти вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому на Донеччині. Внаслідок атаки травмовано двох жінок.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Наслідки обстрілу

За даними прокуратури, масована ракетна атака Російської Федерації на Селидове сталася о 01:30 12 березня. Збройні сили РФ випустили шість ракет С-300.

"В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень дві сестри 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram 1 / 5

Внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Прокурори працюють на місці події, документуючи воєнні злочини, вчинені російськими ЗС.

Нагадаємо, що окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харківській області.

Також російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.