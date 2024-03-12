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Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, є пораненні

12 березня 2024 10:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські окупанти вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому на Донеччині. Внаслідок атаки травмовано двох жінок.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілу

За даними прокуратури, масована ракетна атака Російської Федерації на Селидове сталася о 01:30 12 березня. Збройні сили РФ випустили шість ракет С-300.

"В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень дві сестри 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями", — йдеться у повідомленні. 

  • Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 1
    Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
  • Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 2
    Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
  • Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 3
    Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
  • Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 4
    Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
  • Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 5
    Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
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Внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Війська РФ ударили ракетами по Селидовому, — є пораненні - фото 6
Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Прокурори працюють на місці події, документуючи воєнні злочини, вчинені російськими ЗС.

Нагадаємо, що окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харківській області. 

Також російська армія знову атакувала Україну в ніч проти вівторка, 12 березня. Окупанти випустили по українських містах дрони типу "Shahed-131/136" та ракету Х-59. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять повітряних цілей.

Донецька область
обстріли
прокуратура
окупанти
ракети
поранення

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