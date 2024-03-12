Войска РФ ударили ракетами по Селидову, — есть ранения

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Российские оккупанты ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидовому Донецкой области. В результате атаки травмированы две женщины.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура .

Читайте также:

Последствия обстрела

По данным прокуратуры, массированная ракетная атака Российской Федерации на Селидово произошла в 01:30 12 марта. Вооруженные силы РФ выпустили шесть ракет С-300.

"В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами", — говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram 1/5 ​ 5

В результате ракетного удара повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Сообщение Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Прокуроры работают на месте происшествия, документируя военные преступления, совершенные российскими ВС.

Напомним, что оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области.

Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей .