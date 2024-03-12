Войска РФ ударили ракетами по Селидову, — есть ранения

Войска РФ ударили ракетами по Селидову, есть раненые
Российские оккупанты ударили шестью ракетами "С-300" по городу Селидовому Донецкой области. В результате атаки травмированы две женщины.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура .
Последствия обстрела
По данным прокуратуры, массированная ракетная атака Российской Федерации на Селидово произошла в 01:30 12 марта. Вооруженные силы РФ выпустили шесть ракет С-300.
"В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения две сестры 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами", — говорится в сообщении.
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Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
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Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
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Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
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Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
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Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
В результате ракетного удара повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.
Прокуроры работают на месте происшествия, документируя военные преступления, совершенные российскими ВС.
Напомним, что оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области.
Также российская армия снова атаковала Украину в ночь на вторник, 12 марта. Оккупанты выпустили по украинским городам дроны типа "Shahed-131/136" и ракету Х-59. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять воздушных целей .
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