Ночные взрывы на Донетчине — разрушена многоэтажка и ранены люди

Поврежденная многоэтажка. Фото: Нацполиция

Россияне снова нанесли удар по Донетчине в воскресенье, 17 марта. Под прицелом врага оказались Селидово и Мирноград. В городах повреждены многоквартирные дома и ранены две женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

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Обстрел Донетчины 17 марта

Обстрел Селидового произошел в 21:30 16 марта. Россияне сбросили на город авиабомбу "УМПБ-Д30СМ", попавшую в многоквартирный дом. В результате атаки ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

"Повреждены 8 многоквартирных домов, учебное заведение, два админздания и линия электропередач. Была обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов", — указали в МВД.

Разрушенный дом в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Кроме того, под вражеским огнем оказался и Мирноград. Оккупанты атаковали город в 01:30 17 марта тремя ракетами. От вражеских обстрелов пострадала 86-летняя женщина, которая находится в больнице.

"Разрушения получили 8 многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили", — говорится в сообщении.

Разрушенный дом в Донецкой области. Фото: Нацполиция

Напомним, 16 марта захватчики обстреляли село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погиб мужчина.

Добавим, 13 марта в результате ракетного удара по жилому сектору города Мирноград погибли два человека и травмированы еще пять человек.