Ночные взрывы на Донетчине — разрушена многоэтажка и ранены люди
Россияне снова нанесли удар по Донетчине в воскресенье, 17 марта. Под прицелом врага оказались Селидово и Мирноград. В городах повреждены многоквартирные дома и ранены две женщины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
Обстрел Донетчины 17 марта
Обстрел Селидового произошел в 21:30 16 марта. Россияне сбросили на город авиабомбу "УМПБ-Д30СМ", попавшую в многоквартирный дом. В результате атаки ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.
"Повреждены 8 многоквартирных домов, учебное заведение, два админздания и линия электропередач. Была обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов", — указали в МВД.
Кроме того, под вражеским огнем оказался и Мирноград. Оккупанты атаковали город в 01:30 17 марта тремя ракетами. От вражеских обстрелов пострадала 86-летняя женщина, которая находится в больнице.
"Разрушения получили 8 многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта захватчики обстреляли село Новоселовка Первая Донецкой области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погиб мужчина.
Добавим, 13 марта в результате ракетного удара по жилому сектору города Мирноград погибли два человека и травмированы еще пять человек.
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