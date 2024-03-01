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Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України

1 березня 2024 20:05
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Ілля Рябінін
редактор
Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України
Збірка артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall. Фото ілсютративне: REUTERS/Fabian Bimmer
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Нідерландів підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі й доправки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього Амстердам спрямує Празі 250 мільйонів євро.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте на пресконференції у Харкові.

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За словами Рютте, чимало країн мають снаряди та системи, які зараз нагально не потрібні для безпосереднього захисту своїх територій.

"Ми працюємо з цими країнами, щоб впевнитися, щоб більше систем потрапляли в Україну. Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. І це станеться найближчими тижнями. Я наразі можу сказати, що ми виділимо 250 мільйонів євро", — сказав політик.

Рютте висловив впевненість, що колеги з країн-учасниць НАТО приєднаються до цього процесу, і боєприпаси будуть доправлені до України так швидко, наскільки це можливо.

Новий пакет військової допомоги від Нідерландів

Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України
Бойовий катер CB90. Джерело: "Мілітарний"

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Нідерландів, про що заявила "Європейська правда". Відомство додало, що Україні нададуть 14 надувних катерів з жорстким корпусом RHIB, вісім військових річкових патрульних катерів, а також бойові катери CB90.

Нідерланди підтримають Чехію у закупівлі 800 тис. снарядів для України
Cпецкатер RHIB. Джерело: Міноборони США

Співпраця Нідерландів та Чехії — останні новини

Нагадаємо, раніше спікерка Палати представників Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що до її ініціативи з закупки військової техніки та боєприпасів для ЗСУ долучиться багато країн Європейського Союзу. 

Водночас Нідерланди замовили для України у чеського оборонного концерну Excalibur Army дев'ять найпередовіших самохідних артустановок DITA, які являють собою більш автономну і новітнішу модель, ніж наявна в українських оборонців САУ DANA. 

Чехія
фінансова допомога
Нідерланди
військова допомога
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