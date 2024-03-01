Нидерланды поддержат Чехию в закупке 800 тыс. снарядов для Украины

Сборка артиллерийских снарядов на заводе Rheinmetall. Фото илсютративное: REUTERS/Fabian Bimmer

Правительство Нидерландов поддержит инициативу Чехии по закупке и доставке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого Амстердам направит Праге 250 миллионов евро.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте на пресс-конференции в Харькове.

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По словам Рютте, многие страны имеют снаряды и системы, которые сейчас не нужны для непосредственной защиты своих территорий.

"Мы работаем с этими странами, чтобы убедиться, чтобы больше систем попадали в Украину. Нидерланды помогут чешской инициативе закупить 800 тысяч боеприпасов. И это произойдет в ближайшие недели. Я могу сказать, что мы выделим 250 миллионов евро", — сказал политик.

Рютте выразил уверенность, что коллеги из стран-участниц НАТО присоединятся к этому процессу, и боеприпасы будут доставлены в Украину так быстро, насколько это возможно.

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Боевой катер CB90. Источник: "Милитарный"

Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Нидерландов, о чем заявила "Европейская правда". Ведомство добавило, что Украине предоставят 14 надувных катеров с жестким корпусом RHIB, восемь военных речных патрульных катеров, а также боевые катера CB90.

Спецкатер RHIB. Источник: Минобороны США

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Напомним, ранее спикер Палаты представителей Чехии Маркета Пекарова-Адамова заявила, что к ее инициативе по закупке военной техники и боеприпасов для ВСУ присоединятся многие страны Европейского Союза.

В то же время, Нидерланды заказали для Украины у чешского оборонного концерна Excalibur Army девять самых передовых самоходных артустановок DITA, которые представляют более автономную и новейшую модель, чем имеющаяся у украинских защитников САУ DANA.