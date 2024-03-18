Новий скандал із харчуванням для ЗСУ — Міноборони зірвало постачання неякісних продуктів для армії

Боєць ЗСУ у їдальні. Фото ілюстративне: Арміяinform

В Міністерстві оборони України спалахнув новий скандал, пов'язаний з харчуванням для армійців. Так, у лютому інспекційна служба відомства зірвала постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

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Як зазначається, тоді комісія Центрального управління контролю якості перевірила продукти на складах постачальників перед відправкою до пунктів базування військових.

Як заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко, у відомстві регулярно проводять перевірки на складах компаній до відправки армійцям, і якщо інспектори знаходять зіпсовані продукти, то постачальник має замінити всю партію. Також він зазначив, що лише за лютий відомство недоотримало продукції на майже 37 млн грн. Такі постачання, зазвичай, зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов'язків.

"Ми відкрито повідомлятимемо товариство з усіх питань щодо постачання харчового забезпечення. У будь-яких обставинах наші військові не повинні відчувати жодних проблем з якістю їжі", — зауважив чиновник.

За умовами укладених договорів, постачальник протягом доби має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Попенко додає: на підприємства, які їх порушують, очікують штрафи.

Нагадаємо, колегія Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення, зобов'язавши "Державного оператора тилу" скасувати необхідність дезінфекції від гризунів та комах, які перешкоджали одному з колишніх постачальників продовольства для ЗСУ брати участь у тендерах на суму 10,85 млрд гривень.

Також незадовго до цього Міноборони анонсували IT-рішення на подання заявок аби постачати харчові продукти військовим частинам для автоматизації процесів та консолідації даних в межах відомства.