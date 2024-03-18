Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Новий скандал із харчуванням для ЗСУ — Міноборони зірвало постачання неякісних продуктів для армії arrow

Новий скандал із харчуванням для ЗСУ — Міноборони зірвало постачання неякісних продуктів для армії

18 березня 2024 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Новий скандал із харчуванням для ЗСУ — Міноборони зірвало постачання неякісних продуктів для армії
Боєць ЗСУ у їдальні. Фото ілюстративне: Арміяinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України спалахнув новий скандал, пов'язаний з харчуванням для армійців. Так, у лютому інспекційна служба відомства зірвала постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Читайте також:

В Міноборони новий скандал з харчуванням для ЗСУ

Як зазначається, тоді комісія Центрального управління контролю якості перевірила продукти на складах постачальників перед відправкою до пунктів базування військових.

Як заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко, у відомстві регулярно проводять перевірки на складах компаній до відправки армійцям, і якщо інспектори знаходять зіпсовані продукти, то постачальник має замінити всю партію. Також він зазначив, що лише за лютий відомство недоотримало продукції на майже 37 млн грн. Такі постачання, зазвичай, зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов'язків.

"Ми відкрито повідомлятимемо товариство з усіх питань щодо постачання харчового забезпечення. У будь-яких обставинах наші військові не повинні відчувати жодних проблем з якістю їжі", — зауважив чиновник.

За умовами укладених договорів, постачальник протягом доби має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Попенко додає: на підприємства, які їх порушують, очікують штрафи.

Нагадаємо, колегія Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення, зобов'язавши "Державного оператора тилу" скасувати необхідність дезінфекції від гризунів та комах, які перешкоджали одному з колишніх постачальників продовольства для ЗСУ брати участь у тендерах на суму 10,85 млрд гривень. 

Також незадовго до цього Міноборони анонсували IT-рішення на подання заявок аби постачати харчові продукти військовим частинам для автоматизації процесів та консолідації даних в межах відомства.

 

Міноборони
харчування
ЗСУ
Україна
армія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися