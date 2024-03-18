Новый скандал с питанием для ВСУ — Минобороны сорвало поставку некачественных продуктов для армии

Боец ВСУ в столовой. Фото иллюстративное: Армияinform

В Министерстве обороны Украины вспыхнул новый скандал, связанный с питанием для армейцев. Так, в феврале инспекционная служба ведомства сорвала поставки 264,09 тонны некачественных продуктов в воинские части.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Читайте также:

В Минобороны новый скандал с питанием для ВСУ

Как отмечается, тогда комиссия Центрального управления контроля качества проверила продукты на складах поставщиков перед отправкой в пункты базирования военных.

Как заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко, в ведомстве регулярно проводят проверки на складах компаний для отправки армейцам, и если инспекторы находят испорченные продукты, то поставщик должен заменить всю партию. Также он отметил, что только за февраль ведомство недополучило продукции почти на 37 млн грн. Такие поставки, как правило, срывают компании, систематически не выполняющие свои обязанности.

"Мы будем открыто сообщать общество по всем вопросам по поставкам пищевого обеспечения. В любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи", — отметил чиновник.

По условиям заключенных договоров, поставщик в течение суток должен заменить испорченную продукцию качественной. Попенко добавляет: предприятия, которые их нарушают, ожидают штрафы.

Напомним, коллегия Шестого апелляционного административного суда приняла решение, обязав "Государственного оператора тыла" отменить необходимость дезинфекции от грызунов и насекомых, препятствовавших одному из бывших поставщиков продовольствия для ВСУ участвовать в тендерах на сумму 10,85 млрд гривен.

Также незадолго до этого Минобороны анонсировало IT-решения на подачу заявок, чтобы поставлять пищевые продукты военным частям для автоматизации процессов и консолидации данных в рамках ведомства.