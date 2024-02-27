Області знову "червоніють" — повторна повітряна тривога шириться країною
27 лютого 2024 02:07
оновлено: 02:11
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні в вівторок, 27 лютого, охопила значну частину областей через загрозу балістики. Небезпека поширилась на Полтавську, Черкаську, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Українські військові попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу.
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