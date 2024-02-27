Області знову "червоніють" — повторна повітряна тривога шириться країною

Ракета злітає в повітряний простір. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні в вівторок, 27 лютого, охопила значну частину областей через загрозу балістики. Небезпека поширилась на Полтавську, Черкаську, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Українські військові попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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