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Области снова "краснеют" - повторная воздушная тревога распространяется по стране

27 февраля 2024 02:07
обновлено: 02:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Области снова "краснеют" - повторная воздушная тревога распространяется по стране
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, охватила значительную часть областей из-за угрозы баллистики. Опасность распространилась на Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 27 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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