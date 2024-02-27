Области снова "краснеют" - повторная воздушная тревога распространяется по стране

Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, охватила значительную часть областей из-за угрозы баллистики. Опасность распространилась на Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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