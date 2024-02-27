Области снова "краснеют" - повторная воздушная тревога распространяется по стране
27 февраля 2024 02:07
обновлено: 02:11
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине во вторник, 27 февраля, охватила значительную часть областей из-за угрозы баллистики. Опасность распространилась на Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистики с востока.
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