Окупанти хочуть будувати приватні будинки у Маріуполі під іпотеку

Зруйновані будинки у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти планують звести приватні будинки в Маріуполі під іпотеку для росіян. Зруйновані будинки маріупольців ніхто так і не відновлює.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у суботу, 9 березня.

Читайте також:

Будівництво приватних будинків під іпотеку

Так званий заступник міністра будівництва та ЖКГ "ДНР" Максим Жуковський повідомив про намір будувати комерційні приватні будинки у Маріуполі та Донецьку.

Своєю чергою, місцеві жителі висловлюють занепокоєння тим, що вони не можуть собі дозволити іпотеку, тоді як росіяни, які приїжджають, можуть придбати це житло. У відповідь на запитання щодо допомоги у відновленні місцевих будинків представник "ДНР" не дав чіткої відповіді.

Зруйновані будинки у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що до вторгнення в місті було понад 38 тисяч приватних будинків, з яких 6,5 тисяч повністю зруйновано, а 25 тисяч пошкоджено.

"Окупанти будують будинки під продаж для росіян. Ними намагаються заселити Маріуполь, щоб сформувати лояльну більшість до окупаційного режиму", — повідомив Бойченко.

Зруйновані будинки у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, з моменту вторгнення РФ, в Україні найбільше постраждали Маріуполь, Сєвєродонецьк, Мар'їнка, Бахмут та Авдіївка.

Додамо, нещодавно в Маріуполі пролунали вибухи. Стало відомо, що в окупованому місті вибухнули інженери Росії.