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Оккупанты хотят строить частные дома в Мариуполе под ипотеку

9 марта 2024 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты хотят строить частные дома в Мариуполе под ипотеку
Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оккупанты планируют построить частные дома в Мариуполе под ипотеку для россиян. Разрушенные дома мариупольцев так никто и не восстанавливает.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в субботу, 9 марта.

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Так называемый заместитель министра строительства и ЖКХ "ДНР" Максим Жуковский сообщил о намерении строить коммерческие частные дома в Мариуполе и Донецке. 

В свою очередь, местные жители высказывают обеспокоенность тем, что они не могут себе позволить ипотеку, в то время как приезжие россияне могут приобрести это жилье. В ответ на вопросы о помощи в восстановлении местных домов представитель "ДНР" не дал ясного ответа. 

Разрушенные дома в Мариуполе
Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до вторжения в городе было более 38 тысяч частных домов, из которых 6,5 тысячи полностью разрушены, а 25 тысяч повреждены.

"Оккупанты строят дома под продажу для россиян. Ими пытаются заселить Мариуполь, чтобы сформировать лояльное большинство к оккупационному режиму", — сообщил Бойченко.

Разрушенные дома в Мариуполе
Разрушенные дома в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, с момента вторжения РФ, в Украине больше всего пострадали Мариуполь, Северодонецк, Марьинка, Бахмут и Авдеевка.

Добавим, недавно в Мариуполе раздались взрывы. Стало известно, что в оккупированном городе взорвались инженеры России.

квартиры
ипотека
Мариуполь
война в Украине
Россия

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