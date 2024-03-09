Оккупанты хотят строить частные дома в Мариуполе под ипотеку
Оккупанты планируют построить частные дома в Мариуполе под ипотеку для россиян. Разрушенные дома мариупольцев так никто и не восстанавливает.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в субботу, 9 марта.
Строительство частных домов под ипотеку
Так называемый заместитель министра строительства и ЖКХ "ДНР" Максим Жуковский сообщил о намерении строить коммерческие частные дома в Мариуполе и Донецке.
В свою очередь, местные жители высказывают обеспокоенность тем, что они не могут себе позволить ипотеку, в то время как приезжие россияне могут приобрести это жилье. В ответ на вопросы о помощи в восстановлении местных домов представитель "ДНР" не дал ясного ответа.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до вторжения в городе было более 38 тысяч частных домов, из которых 6,5 тысячи полностью разрушены, а 25 тысяч повреждены.
"Оккупанты строят дома под продажу для россиян. Ими пытаются заселить Мариуполь, чтобы сформировать лояльное большинство к оккупационному режиму", — сообщил Бойченко.
Напомним, с момента вторжения РФ, в Украине больше всего пострадали Мариуполь, Северодонецк, Марьинка, Бахмут и Авдеевка.
Добавим, недавно в Мариуполе раздались взрывы. Стало известно, что в оккупированном городе взорвались инженеры России.
Читайте Новини.LIVE!