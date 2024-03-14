Окупанти обстріляли радіотехнічні об'єкти Сумщини — можливі перебої зі зв'язком

Наслідки ракетного удару по Сумах. Фото архівне: Сумська ОВА

Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що через атаку РФ частина території області тимчасово не приймає український телевізійний і радіосигнал. Крім того, в ОВА попередили, що можливі перебої з мобільним зв'язком.

Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню", — сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, вночі 14 березня в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та застосування балістики.

В результаті атаки російських загарбників на Сумську область є прильоти в чотирьох населених пунктах.