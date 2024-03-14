Росіяни обстріляли Сумську область ракетами та "шахедами" — в ОВА заявили про влучання

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

В результаті атаки російських загарбників на Сумську область вночі в четвер, 14 березня, є прильоти в чотирьох населених пунктах. Йдеться про Суми, Шостку, Тростянець та Білопілля.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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"Ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю", — зазначили в ОВА.

Там додали, що наразі на місцях влучань працюють аварійно-рятувальні служби. Також уточнюються наслідки російського обстрілу.

"Будьте уважні та обережні і під час сигналу повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття", — закликали в адміністрації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Атака на Україну вночі 14 березня

Нагадаємо, що вночі 14 березня в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та застосування балістики.

Пізніше одразу після відбою загрози ударних дронів Повітряні сили повторно оголосили повітряну тривогу, зокрема на Сумщині. Військові попереджали про ракети на низку населених пунктів Полтавської та Сумської областей.

Додамо, що в Харкові вночі в четвер, 14 березня, гриміли вибухи.