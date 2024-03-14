Россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами" — в ОВА заявили о попаданиях

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область ночью в четверг, 14 марта, есть прилеты в четырех населенных пунктах. Речь идет о Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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Последствия атаки на Сумскую область 14 марта

"Враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Также были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу", — отметили в ОВА.

Там добавили, что на местах попаданий работают аварийно-спасательные службы. Также уточняются последствия российских обстрелов.

"Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", — призвали в администрации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сумская областная военная администрация"

Атака на Украину ночью 14 марта

Напомним, что ночью 14 марта в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.

Позже сразу после отбоя угрозы ударных дронов Воздушные силы повторно объявили воздушную тревогу, в частности, на Сумщине. Военные предупреждали о ракетах на ряд населенных пунктов Полтавской и Сумской областей.

Добавим, что в Харькове в ночь на четверг, 14 марта, гремели взрывы.