Россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами" — в ОВА заявили о попаданиях
В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область ночью в четверг, 14 марта, есть прилеты в четырех населенных пунктах. Речь идет о Сумах, Шостке, Тростянце и Белополье.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Последствия атаки на Сумскую область 14 марта
"Враг атаковал беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумщины: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Также были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу", — отметили в ОВА.
Там добавили, что на местах попаданий работают аварийно-спасательные службы. Также уточняются последствия российских обстрелов.
"Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие", — призвали в администрации.
Атака на Украину ночью 14 марта
Напомним, что ночью 14 марта в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.
Позже сразу после отбоя угрозы ударных дронов Воздушные силы повторно объявили воздушную тревогу, в частности, на Сумщине. Военные предупреждали о ракетах на ряд населенных пунктов Полтавской и Сумской областей.
Добавим, что в Харькове в ночь на четверг, 14 марта, гремели взрывы.
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