Оккупанты обстреляли радиотехнические объекты Сумщины — возможны перебои со связью

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото архивное: Сумская ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Отмечается, что из-за атак РФ часть территории области временно не принимает украинский телевизионный и радиосигнал. Кроме того, в ОВА предупредили, что возможны перебои с мобильной связью.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинскую речь. Мы не позволим в нем победить. Пока анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению", — сказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, комментируя ситуацию.

Напомним, ночью 14 марта в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.

В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область прилеты есть в четырех населенных пунктах.