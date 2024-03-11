Окупанти посилено моніторять соцмережі на ТОТ перед виборами — в ЦНС назвали причину

Російський загарбник на тимчасово окупованій території. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти розпочали моніторинг соціальних мереж місцевих мешканців напередодні виборів президента РФ. Проводячи такі заходи, загарбники намагаються не допустити так звану "дезінформацію" у мережі.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

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"Напередодні пропагандистського фарсу під назвою "вибори президента рф" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "для кращого результату" загарбники створили цілі моніторингові групи при окупаційних адміністраціях. Так звані органи досліджують дописи "лідерів думок" щодо їх позицій.

Такими заходами, як розповіли у спротиві, загарбники намагаються не допустити "дезінформацію" та боротися з усіма незгодними.

"Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі. Таким чином росіяни хочуть не допустити "дезінформації" перед "виборами" й заглушити всіх незгодних", — кажуть в ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники та колаборанти розпочали проведення дострокового голосування на президентських виборах у Російській Федерації.

У Новій Каховці до людей приходять додому і наполегливо змушують йти на вибори.