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Окупанти посилено моніторять соцмережі на ТОТ перед виборами — в ЦНС назвали причину

11 березня 2024 10:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти посилено моніторять соцмережі на ТОТ перед виборами — в ЦНС назвали причину
Російський загарбник на тимчасово окупованій території. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти розпочали моніторинг соціальних мереж місцевих мешканців напередодні виборів президента РФ. Проводячи такі заходи, загарбники намагаються не допустити так звану "дезінформацію" у мережі. 

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

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"Напередодні пропагандистського фарсу під назвою "вибори президента рф" на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що "для кращого результату" загарбники створили цілі моніторингові групи при окупаційних адміністраціях. Так звані органи досліджують дописи "лідерів думок" щодо їх позицій. 

Такими заходами, як розповіли у спротиві, загарбники намагаються не допустити "дезінформацію" та боротися з усіма незгодними. 

"Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі. Таким чином росіяни хочуть не допустити "дезінформації" перед "виборами" й заглушити всіх незгодних", — кажуть в ЦНС. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники та колаборанти розпочали проведення дострокового голосування на президентських виборах у Російській Федерації. 

У Новій Каховці до людей приходять додому і наполегливо змушують йти на вибори. 

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