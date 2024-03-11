Оккупанты усиленно мониторят соцсети на ВОТ перед выборами — в ЦНС назвали причину
На временно оккупированных территориях российские оккупанты начали мониторинг социальных сетей местных жителей накануне выборов президента РФ. Проводя такие меры, захватчики стараются не допустить так называемую "дезинформацию" в сети.
Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.
Оккупанты мониторят соцсети людей на временно оккупированных территориях
"В преддверии пропагандистского фарса под названием "выборы президента России" на временно оккупированных территориях россияне начали изучать страницы местных жителей в соцсетях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для лучшего результата захватчики создали целые мониторинговые группы при оккупационных администрациях. Так называемые органы исследуют посты "лидеров мнений" относительно их позиций.
Такими мерами, как рассказали в сопротивлении, захватчики пытаются не допустить "дезинформацию" и бороться со всеми несогласными.
"Каждую неделю отчет с такими лицами и пометкой относительно тональности их высказываний отправляется дальше. Таким образом, россияне хотят не допустить "дезинформации" перед "выборами" и заглушить всех несогласных", — говорят в ЦНС.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики и коллаборанты приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах в Российской Федерации.
В Новой Каховке к людям приходят домой и настойчиво заставляют идти на выборы.
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