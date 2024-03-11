Оккупанты усиленно мониторят соцсети на ВОТ перед выборами — в ЦНС назвали причину

Российский захватчик на временно оккупированной территории. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях российские оккупанты начали мониторинг социальных сетей местных жителей накануне выборов президента РФ. Проводя такие меры, захватчики стараются не допустить так называемую "дезинформацию" в сети.

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.

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"В преддверии пропагандистского фарса под названием "выборы президента России" на временно оккупированных территориях россияне начали изучать страницы местных жителей в соцсетях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для лучшего результата захватчики создали целые мониторинговые группы при оккупационных администрациях. Так называемые органы исследуют посты "лидеров мнений" относительно их позиций.

Такими мерами, как рассказали в сопротивлении, захватчики пытаются не допустить "дезинформацию" и бороться со всеми несогласными.

"Каждую неделю отчет с такими лицами и пометкой относительно тональности их высказываний отправляется дальше. Таким образом, россияне хотят не допустить "дезинформации" перед "выборами" и заглушить всех несогласных", — говорят в ЦНС.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики и коллаборанты приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах в Российской Федерации.

В Новой Каховке к людям приходят домой и настойчиво заставляют идти на выборы.