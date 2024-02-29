Окупанти продовжують наступати на захід і на південь від Авдіївки — яких втрат зазнала РФ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжили активні наступальні операції вздовж усього фронту, особливо на Авдіївському та Новопавлівському напрямах. За останні 24 години вони випустили десять ракет і провели 105 повітряних ударів, а також здійснили 163 атаки з використанням реактивних систем залпового вогню за українськими військовими позиціями та цивільними населеними пунктами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у четвер, 29 лютого.

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На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак у районі Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайському та Невельське у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку українські сили оборони продовжували протистояти спробам прориву російських військ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині, де було нанесено 38 атак.

На Куп'янському напрямку сили оборони відбили дві атаки у Синьківці та Табаївці у Харківській області.

На Лиманському напрямку було відбито 12 атак ворога в районах Тернів, Ямполівка на Донеччині та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили дев'ять атак окупантів у районах Іванівського та Кліщіївки на Донеччині.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 29 лютого

Орієнтовно втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року до 29 лютого 2024 року наступні:

особового складу — близько 413760 (+1150) осіб;

танків — 6593 (+23) одиниць;

бойових броньованих машин — 12552 (+44) одиниці;

артилерійських систем — 10070 (+41) одиниць;

РСЗВ — 1000 (+0) одиниць;

засоби ППО — 690 (+2) одиниць;

літаків — 342 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7768 (+15);

крилаті ракети — 1912 (+0);

кораблі/катери — 25 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13152 (+40) одиниці;

спеціальна техніка — 1601 (+7).

Втрати окупантів на 29 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого підрозділи ЗСУ залишили Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Незабаром українські захисники відійшли від села Ласточкине. Зараз на захід від Авдіївки йдуть важкі бої із противником.