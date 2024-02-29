Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Окупанти продовжують наступати на захід і на південь від Авдіївки — яких втрат зазнала РФ arrow

Окупанти продовжують наступати на захід і на південь від Авдіївки — яких втрат зазнала РФ

29 лютого 2024 08:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти продовжують наступати на захід і на південь від Авдіївки — яких втрат зазнала РФ
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська продовжили активні наступальні операції вздовж усього фронту, особливо на Авдіївському та Новопавлівському напрямах. За останні 24 години вони випустили десять ракет і провели 105 повітряних ударів, а також здійснили 163 атаки з використанням реактивних систем залпового вогню за українськими військовими позиціями та цивільними населеними пунктами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Найгарячіші точки на фронті

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 25 атак у районі Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайському та Невельське у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку українські сили оборони продовжували протистояти спробам прориву російських військ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині, де було нанесено 38 атак.

На Куп'янському напрямку сили оборони відбили дві атаки у Синьківці та Табаївці у Харківській області.

На Лиманському напрямку було відбито 12 атак ворога в районах Тернів, Ямполівка на Донеччині та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили дев'ять атак окупантів у районах Іванівського та Кліщіївки на Донеччині.

ЗСУ
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
ЗСУ
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 29 лютого

Орієнтовно втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року до 29 лютого 2024 року наступні:

  • особового складу — близько 413760 (+1150) осіб;
  • танків — 6593 (+23) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 12552 (+44) одиниці;
  • артилерійських систем — 10070 (+41) одиниць;
  • РСЗВ — 1000 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 690 (+2) одиниць;
  • літаків — 342 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7768 (+15);
  • крилаті ракети — 1912 (+0);
  • кораблі/катери — 25 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13152 (+40) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1601 (+7).
Втрати окупантів
Втрати окупантів на 29 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого підрозділи ЗСУ залишили Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Незабаром українські захисники відійшли від села Ласточкине. Зараз на захід від Авдіївки йдуть важкі бої із противником.

ЗСУ
напад
обстріли
військові
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році