Оккупанты продолжают наступать западнее и южнее Авдеевки — какие потери понесла РФ
Российские войска продолжили активные наступательные операции вдоль всего фронта, особенно на Авдеевском и Новопавловском направлениях. За последние 24 часа они выпустили десять ракет и провели 105 воздушных ударов, а также осуществили 163 атаки с использованием реактивных систем залпового огня по украинским военным позициям и гражданским населенным пунктам.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в четверг, 29 февраля.
Самые горячие точки на фронте
На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 25 атак в районе Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское в Донецкой области.
На Новопавловском направлении украинские силы обороны продолжали противостоять попыткам прорыва российских войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, где было совершено 38 атак.
На Купянском направлении силы обороны отразили две атаки в Синьковке и Табаевке в Харьковской области.
На Лиманском направлении было отбито 12 атак врага в районах Тернов, Ямполовка в Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
На Бахмутском направлении защитники отбили девять атак оккупантов в районах Ивановского и Клещиевки в Донецкой области.
Потери оккупантов на 29 февраля
Ориентировочно потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года следующие:
- личного состава — около 413760 (+1150) человек;
- танков — 6593 (+23) единиц;
- боевых бронированных машин — 12552 (+44) единицы;
- артиллерийских систем — 10070 (+41) единиц;
- РСЗО — 1000 (+0) единиц;
- средства ПВО — 690 (+2) единиц;
- самолетов — 342 (+0) единицы;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7768 (+15);
- крылатые ракеты — 1912 (+0);
- корабли/катера — 25 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 13152 (+40) единицы;
- специальная техника — 1601 (+7).
Напомним, в ночь на 17 февраля подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.
Вскоре украинские защитники отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником.
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