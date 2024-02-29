Оккупанты продолжают наступать западнее и южнее Авдеевки — какие потери понесла РФ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжили активные наступательные операции вдоль всего фронта, особенно на Авдеевском и Новопавловском направлениях. За последние 24 часа они выпустили десять ракет и провели 105 воздушных ударов, а также осуществили 163 атаки с использованием реактивных систем залпового огня по украинским военным позициям и гражданским населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в четверг, 29 февраля.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 25 атак в районе Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские силы обороны продолжали противостоять попыткам прорыва российских войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, где было совершено 38 атак.

На Купянском направлении силы обороны отразили две атаки в Синьковке и Табаевке в Харьковской области.

На Лиманском направлении было отбито 12 атак врага в районах Тернов, Ямполовка в Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении защитники отбили девять атак оккупантов в районах Ивановского и Клещиевки в Донецкой области.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 29 февраля

Ориентировочно потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года следующие:

личного состава — около 413760 (+1150) человек;

танков — 6593 (+23) единиц;

боевых бронированных машин — 12552 (+44) единицы;

артиллерийских систем — 10070 (+41) единиц;

РСЗО — 1000 (+0) единиц;

средства ПВО — 690 (+2) единиц;

самолетов — 342 (+0) единицы;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7768 (+15);

крылатые ракеты — 1912 (+0);

корабли/катера — 25 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 13152 (+40) единицы;

специальная техника — 1601 (+7).

Потери оккупантов на 29 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь на 17 февраля подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Вскоре украинские защитники отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником.