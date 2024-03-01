Окупанти в Новій Каховці почали самі обстрілювати місто

Вʼїзд в Нову Каховку. Фото: google.com

У Новій Каховці росіяни встановили міномет на даху Палацу культури. Місцеві кажуть, що він завжди повернутий у бік міста, і що з нього ведуть обстріли.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки.

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Орієнтовно 23 лютого росіяни встановили в Новій Каховці на даху Палацу культури міномет, направлений на саме місто.

"На нашому Палаці культури, на фоні якого під час затоплення лебеді плавали, на покрівлі поставили якусь установку, схожу на міномет, і він спрямований не в бік правого берега, де наша територія деокупована, а в бік міста самого", — розповів Володимир Коваленко.

Палац культури розташований десь за 50 кроків від берегу Дніпра. Якби міномет був направлений у бік позицій ЗСУ, це було б зрозуміло. Однак місцеві повідомляють, що установка повернута саме в бік міста.

"І не раз люди бачили, що обстріл ворог веде по місту, як знак покарання за те, що щось відбувається більш конкретне в діях наших воїнів, наших Збройних сил по відношенню конкретно до розташування техніки чи ворожої сили", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, підірвані виборчі дільниці у Новій Каховці 27 лютого цілком могли бути роботою окупантів.