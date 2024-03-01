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Оккупанты в Новой Каховке начали сами обстреливать город

1 марта 2024 04:18
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Оккупанты в Новой Каховке начали сами обстреливать город
Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Новой Каховке россияне установили миномет на крыше Дворца культуры. Местные говорят, что он всегда повернут в сторону города и что из него ведут обстрелы.

Об этом Новости.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки.

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Ориентировочно 23 февраля россияне установили в Новой Каховке на крыше Дворца культуры миномет, направленный на сам город.

"На нашем Дворце культуры, на фоне которого во время затопления лебеди плавали, на кровле поставили какую-то установку, похожую на миномет, и он направлен не в сторону правого берега, где наша территория деоккупированая, а в сторону города самого", — рассказал Владимир Коваленко.

Дворец культуры расположен где-то в 50 шагах от берега Днепра. Если бы миномет был направлен в сторону позиций ВСУ, это было бы понятно. Однако местные сообщают, что установка повернута именно в сторону города.

"И не раз люди видели, что обстрел враг ведет по городу, как знак наказания за то, что что-то происходит более конкретно в действиях наших воинов, наших Вооруженных сил по отношению конкретно к расположению техники или вражеской силы", — сообщил мэр города.

Напомним, взорванные избирательные участки в Новой Каховке 27 февраля вполне могли быть работой оккупантов.

война
российские войска
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
оккупация
Новая Каховка

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