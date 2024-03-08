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Партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в Сімферополь

8 березня 2024 09:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в Сімферополь
Вагони з військовою технікою. Фото: "АТЕШ"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Надалі цю техніку окупанти планують перекинути на фронт.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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"Наші агенти знайшли військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Вантажний" для подальшого перекидання її на фронт", — йдеться у повідомленні.

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Вагони з військовою технікою. Фото: "АТЕШ"

Також партизани знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці. 

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Місце виявлення техніки на карті. Фото: "АТЕШ"

Вони зазначили, що знаючи місце збирання ворожої техніки для подальшого транспортування, "можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення".

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Скриншот допису "АТЕШ"

Нагадаємо, учасник партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію в Московській області Росії. Агент знищив релейну шафу біля залізничної станції "Головково".

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Крим
росіяни
військова техніка
партизани
війна в Україні

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