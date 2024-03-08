Партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в Сімферополь

Вагони з військовою технікою. Фото: "АТЕШ"

Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Надалі цю техніку окупанти планують перекинути на фронт.

Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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"Наші агенти знайшли військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Вантажний" для подальшого перекидання її на фронт", — йдеться у повідомленні.

Вагони з військовою технікою. Фото: "АТЕШ"

Також партизани знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

Місце виявлення техніки на карті. Фото: "АТЕШ"

Вони зазначили, що знаючи місце збирання ворожої техніки для подальшого транспортування, "можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення".

Скриншот допису "АТЕШ"

Нагадаємо, учасник партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію в Московській області Росії. Агент знищив релейну шафу біля залізничної станції "Головково".

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.