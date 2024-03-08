Партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в Сімферополь
Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. Надалі цю техніку окупанти планують перекинути на фронт.
Про це "АТЕШ" повідомляє у Telegram в п'ятницю, 8 березня.
Російська техніка в Сімферополі
"Наші агенти знайшли військову техніку окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Вантажний" для подальшого перекидання її на фронт", — йдеться у повідомленні.
Також партизани знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
Вони зазначили, що знаючи місце збирання ворожої техніки для подальшого транспортування, "можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення".
Нагадаємо, учасник партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію в Московській області Росії. Агент знищив релейну шафу біля залізничної станції "Головково".
Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.
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