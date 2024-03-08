Партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь
Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в временно оккупированный Симферополь в Крым. В дальнейшем эту технику оккупанты планируют перебросить на фронт.
Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в пятницу, 8 марта.
Российская техника в Симферополе
"Наши агенты нашли военную технику кафиров на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой" для дальнейшего опрокидывания ее на фронт" , — говорится в сообщении.
Также партизаны нашли место для систематического скопления разной техники для того же перебрасывания с помощью железной дороги.
Они отметили, что зная место сбора вражеской техники для дальнейшей транспортировки, "можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения".
Напомним, участник партизанского движения "АТЕШ" совершил диверсию в Московской области России. Агент уничтожил релейный шкаф возле железнодорожной станции "Главково".
Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.
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