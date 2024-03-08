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Партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь

8 марта 2024 09:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в Симферополь
Вагоны с военной техникой. Фото: "АТЕШ"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в временно оккупированный Симферополь в Крым. В дальнейшем эту технику оккупанты планируют перебросить на фронт.

Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"Наши агенты нашли военную технику кафиров на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой" для дальнейшего опрокидывания ее на фронт" , — говорится в сообщении.

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Вагоны с военной техникой. Фото: "АТЕШ"

Также партизаны нашли место для систематического скопления разной техники для того же перебрасывания с помощью железной дороги.

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Место обнаружения техники на карте. Фото: "АТЕШ"

Они отметили, что зная место сбора вражеской техники для дальнейшей транспортировки, "можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения".

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Скриншот сообщения "АТЕШ"

Напомним, участник партизанского движения "АТЕШ" совершил диверсию в Московской области России. Агент уничтожил релейный шкаф возле железнодорожной станции "Главково".

Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.

Крым
россияне
военная техника
партизаны
война в Украине

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