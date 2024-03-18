Подоляк відреагував на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про плани створення "санітарної зони" в Україні. За його словами, це свідчить про те, що війна буде лише загострюватися.
Про це повідомляє The Guardian у понеділок, 18 березня.
Створення "санітарної зони" в Україні
Подоляк зазначив, що заява Путіна про те, що він хоче створити "санітарну зону" в Україні, є чіткою заявою про те, що війна буде ескалуватися.
"Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", — додав він.
Нагадаємо, Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні. Він також наголосив, що може створити так звану "санітарну зону" на територіях України.
Також Подоляк розповів, які вимоги виставляла Україні Російська Федерація під час переговорів у 2022 році. Він наголосив, що ворог не мир пропонував, а вимагав беззастережної капітуляції нашої країни.
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