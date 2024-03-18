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Подоляк отреагировал на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

18 марта 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк отреагировал на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: REUTERS/Anna Voitenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о планах создания "санитарной зоны" в Украине. По его словам, это свидетельствует о том, что война будет только обостряться.

Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 18 марта.

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Подоляк отметил, что заявление Путина о том, что он хочет создать "санитарную зону" в Украине, является четким заявлением о том, что война будет эскалироваться.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", — добавил он.

Напомним, Путин заявил, что во время своего нового президентского срока продолжит вести войну в Украине. Он также подчеркнул, что может создать так называемую санитарную зону на территориях Украины.

Также Подоляк рассказал, какие требования выставляла Российская Федерация во время переговоров в 2022 году. Он подчеркнул, что враг не мир предлагал, а требовал безоговорочной капитуляции нашей страны.

Офис президента
война
владимир путин
Михаил Подоляк
россияне
Украина
оккупанты

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