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Поліція Вінничини показала перші хвилини після влучання дрона у будинок

15 березня 2024 10:19
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Козюк Тетяна
редактор
Поліція Вінничини показала перші хвилини після влучання дрона у будинок
Наслідки влучання. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російській дрон влучив у житловий будинок на Вінничині увечері, 15 березня. Ворожий удар забрав життя двох людей. 

У поліції оприлюднили перші хвилини влучання у будівлю. 

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Наслідки обстрілу на Вінничині 

Зазначається, що російський безпілотник збили сили ППО. Однак об'єкт зманеврував та влучив у житловий будинок Вінницького району.

Внаслідок удару 52-річний господар загинув на місці події, його 53-річна дружина померла у лікарні. 26-річного сина подружжя вдалось дістати з-під завалів, наразі йому надають медичну допомогу.

Крім того, у Тульчинській громаді уламками збитого дрона пошкодили легковий автомобіль, біля якого у той момент було двоє хлопців 16 та 17 років. Їх шпиталізували до медичного закладу. 

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Наслідки обстрілу. Фото: поліція у Вінницькій області
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Наслідки обстрілу. Фото: поліція у Вінницькій області

Нагадаємо, у ДСНС показали кадри з наслідками ворожого обстрілу Вінничини. 

Крім того, вночі російські окупанти намагалися атакувати й Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Завдяки силам ППО було збито всі повітряні цілі на підступах до міста.

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Вінницька область
війна в Україні

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