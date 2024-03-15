Поліція Вінничини показала перші хвилини після влучання дрона у будинок

Наслідки влучання. Фото: скриншот з відео

Російській дрон влучив у житловий будинок на Вінничині увечері, 15 березня. Ворожий удар забрав життя двох людей.

У поліції оприлюднили перші хвилини влучання у будівлю.

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Зазначається, що російський безпілотник збили сили ППО. Однак об'єкт зманеврував та влучив у житловий будинок Вінницького району.

Внаслідок удару 52-річний господар загинув на місці події, його 53-річна дружина померла у лікарні. 26-річного сина подружжя вдалось дістати з-під завалів, наразі йому надають медичну допомогу.

Крім того, у Тульчинській громаді уламками збитого дрона пошкодили легковий автомобіль, біля якого у той момент було двоє хлопців 16 та 17 років. Їх шпиталізували до медичного закладу.

Наслідки обстрілу. Фото: поліція у Вінницькій області

Наслідки обстрілу. Фото: поліція у Вінницькій області

Нагадаємо, у ДСНС показали кадри з наслідками ворожого обстрілу Вінничини.

Крім того, вночі російські окупанти намагалися атакувати й Київ, випустивши у бік столиці 15 безпілотників. Завдяки силам ППО було збито всі повітряні цілі на підступах до міста.