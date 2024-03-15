Полиция Винницкой области показала первые минуты после попадания дрона в дом

Последствия попадания. Фото: скриншот с видео

Российский дрон попал в жилой дом в Винницкой области вечером, 15 марта. Вражеский удар забрал жизнь двух человек.

В полиции обнародовали первые минуты попадания в здание.

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Последствия обстрела в Винницкой области

Отмечается, что российский беспилотник сбили силы ПВО. Однако объект сманеврировал и попал в жилой дом Винницкого района.

В результате удара 52-летний хозяин погиб на месте происшествия, его 53-летняя жена скончалась в больнице. 26-летнего сына супругов удалось достать из-под завалов, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в Тульчинской общине обломками сбитого дрона повредили легковой автомобиль, возле которого в тот момент находились двое парней 16 и 17 лет. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Последствия обстрелов. Фото: полиция в Винницкой области

Последствия обстрелов. Фото: полиция в Винницкой области

Напомним, в ГСЧС показали кадры с последствиями вражеского обстрела Винничины.

Кроме того, ночью российские кафиры пытались атаковать и Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Благодаря силам ПВО были сбиты все воздушные цели на подступах к городу.