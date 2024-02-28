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Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя

28 лютого 2024 17:11
оновлено: 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя
Керовані авіабомби РФ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу вдень, 28 лютого, оголосили у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Про пуски авіабомб на місто стало відомо о 17:05.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 17:13. Російські окупанти запустили керовані авіабомби також на Харківську область.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

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Запоріжжя
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Запорізька область
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