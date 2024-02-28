Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя
Повітряну тривогу вдень, 28 лютого, оголосили у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Керовані авіабомби на Запоріжжя
Про пуски авіабомб на місто стало відомо о 17:05.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 17:13. Російські окупанти запустили керовані авіабомби також на Харківську область.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.
Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
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