Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя

Керовані авіабомби РФ. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу вдень, 28 лютого, оголосили у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Керовані авіабомби на Запоріжжя

Про пуски авіабомб на місто стало відомо о 17:05.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 17:13. Російські окупанти запустили керовані авіабомби також на Харківську область.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Куп'янську. Внаслідок цього були зруйновані кафе та церква. Загинуло двоє осіб, п'ятеро зазнали поранень.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.