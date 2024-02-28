Воздушная тревога — оккупанты направили управляемые авиабомбы на Запорожье
Воздушную тревогу днем в среду, 28 февраля, объявили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Российские оккупанты направили управляемые авиабомбы на Запорожье.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Управляемые авиабомбы на Запорожье
О пусках авиабомб на город стало известно в 17:05.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 17:13. Российские оккупанты запустили управляемые авиабомбы также на Харьковскую область.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.
Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
Читайте Новини.LIVE!