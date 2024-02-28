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Воздушная тревога — оккупанты направили управляемые авиабомбы на Запорожье

28 февраля 2024 17:11
обновлено: 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога — оккупанты направили управляемые авиабомбы на Запорожье
Управляемые авиабомбы РФ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу днем в среду, 28 февраля, объявили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Российские оккупанты направили управляемые авиабомбы на Запорожье.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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О пусках авиабомб на город стало известно в 17:05.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 17:13. Российские оккупанты запустили управляемые авиабомбы также на Харьковскую область.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Купянску. В результате были разрушены кафе и церковь. Погибли два человека, пятеро получили ранения.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

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